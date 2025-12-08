Eduscopio 2025 | poker di primati per l' istituto Nostro-Repaci

Quattro primi posti provinciali e una conferma di eccellenza. L'istituto Nostro-Repaci di Villa San Giovanni in cima al podio provinciale nell'edizione 2025 di Eduscopio, il portale della Fondazione Agnelli che ogni anno valuta la qualità delle scuole superiori italiane analizzando i risultati. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

