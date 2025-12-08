Edoardo Prati racconta i suoi anni di liceo | Bigiavo matematica e fisica per fare le tagliatelle con la mia migliore amica

Edoardo Prati, influencer di 21 anni e tra i più seguiti in Italia, condivide i ricordi dei suoi anni di liceo. Tra impegni scolastici e momenti di spensieratezza, racconta come spesso evitava matematica e fisica per dedicarsi alle tagliatelle con la sua migliore amica, tra aneddoti e ricordi di quegli anni formativi.

Edoardo Prati, 21 anni, rappresenta l'influencer culturale più seguito in Italia con centinaia di migliaia di follower. Il giovane porta testi d'amore della grande letteratura in tour nei teatri e frequenta gli studi classici all'università di Bologna. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

