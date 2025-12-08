Editoria Giuli | Sono in arrivo risorse per rilanciare filiera
Per l’editoria “ sono in arrivo e sono già giunti diversi soldi, delle risorse, che in coerenza con il piano Olivetti stanno rilanciando tutta la filiera dell’editoria partendo dal basso, cioè dalla capacità di accesso alla cultura da parte delle biblioteche e delle associazioni culturali. Contemporaneamente, sempre in tema di riforma, la revisione delle carte cultura in un’unica carta, la carta valore, si prepara a immettere altri 180 milioni nel mercato culturale che ha come protagonisti i giovani e poi confidiamo anche attraverso i colleghi del governo e soprattutto in Parlamento di lavorare su una legge per il libro ”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Durante la prima giornata della fiera della piccola e media editoria Più libri più liberi 2025, nello Spazio Rai, si è tenuto l’incontro Dove va l’editoria: politiche per il libro in Italia, a cui hanno partecipato hanno partecipato: Alessandro Giuli (Ministro della Cultura - facebook.com Vai su Facebook
