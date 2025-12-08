Ecco la strategia islamista Nel 2050 saremo il 10% | nessuno sarà contro di noi
Una sottomissione gentile. È l'immagine che emerge ascoltando Ibrahim Youssef (foto), divulgatore, dottore in Scienze Politiche e Filosofia, attivista, secondo quanto si legge su Fb, dei Giovani Musulmani d'Italia e volontario dell'Islamic Relief Italia, mentre ragiona sul destino politico del Paese nel 2050. L'occasione è il podcast "Strong Beliver", un "progetto di potenziamento personale e crescita spirituale" fondato da Abed Elbakki Rtaib. Il confronto, disponibile su YouTube, è avvenuto subito dopo l'elezione di Zohran Mamdani a sindaco di New York. Il tono, sin dall'inizio, ricorda certe pagine di Houellebecq: la sensazione di un cambiamento che non irrompe, ma filtra, si deposita, modifica gli equilibri senza essere annunciato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Ringrazio il quotidiano Il Tempo e il suo nuovo direttore Daniele Capezzone che ci ha permesso di intervenire sulla questione “Sottomissione Islamica.” Qui il mio l’articolo integrale: “È in atto una vera e propria strategia di conquista. L’ho vissuto a Monfalco - facebook.com Vai su Facebook
Zittire il nemico, la strategia della paura. Dietro le minacce ai media si intravede la penetrazione in Italia dell’islam politico, le sue saldature con gruppi antagonisti e una guerra di propaganda che distorce e inquina il dibattito pubblico. Vai su X