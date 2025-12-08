L’ Europa che ha fallito nell’isolamento della Russia e che ora, al contrario, è lei a trovarsi isolata. Gli Usa di Trump che non considerano più Mosca parte “del cosiddetto asse del male ” e che dunque vorrebbero solo “sbarazzarsi” del conflitto in Ucraina. E parlando proprio della guerra ai confini dell’Europa, Putin non farà alcuna concessione “su Nato, territori, dimensioni delle forze armate ucraine. È una posizione rigida, e ufficiale. Tutto il resto sono sfumature di grigio”. A parlare è Marat Bashirov, politologo vicino a Vladimir Putin che nel 2014 fu primo ministro della fittizia Repubblica separatista di Lugansk, in un’intervista al Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Ecco i tre punti sui quali Putin non farà nessuna concessione": parla Marat Bashirov, il politologo vicino allo zar