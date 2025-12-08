ECCELLENZA 1 Il Formigine lotta ma vince il Brescello Un debutto amaro per mister Cavalli
formigine 0 brescello 1 FORMIGINE: Manfredini, Barbetta, Sejderaj, De Pietri Tonelli (75' Waddi), Cristiani (66' Valcavi), Davoli, Marverti (80' Guastalli), Roncaglia, Stanco, Mininno (84' Provenzano), Napoli (68' Ferrara). A disp. Rosa, Stella, Paglia, Iattici. All. Cavalli. BRESCELLO P.: Giaroli, Zaccariello, Iodice, Brevini, Fomov, Notari (87' Gianferrari), Buffagni, Bouhali, Mastaj (58' Monica), Truffelli (78' De Luca), Binini (84' Fanti). A disp. Aimi, Bicaku,Carra, Rossi, Cocconi. All. Fontana Arbitro: Palombo di Ravenna Reti: 53' Fomov Note: ammoniti Davoli, Sejderaj, Cocconi, De Luca, mister Cavalli Non basta una buona prova al Formigine, fresco di cambio in panchina col debutto di Cavalli, per evitare il quinto ko in 6 gare che costa ai verdeblù l'aggancio al penultimo posto da parte del Salsomaggiore.
