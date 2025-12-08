ECCELLENZA 1 Il Formigine lotta ma vince il Brescello Un debutto amaro per mister Cavalli

Sport.quotidiano.net | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

formigine 0 brescello 1 FORMIGINE: Manfredini, Barbetta, Sejderaj, De Pietri Tonelli (75’ Waddi), Cristiani (66’ Valcavi), Davoli, Marverti (80’ Guastalli), Roncaglia, Stanco, Mininno (84’ Provenzano), Napoli (68’ Ferrara). A disp. Rosa, Stella, Paglia, Iattici. All. Cavalli. BRESCELLO P.: Giaroli, Zaccariello, Iodice, Brevini, Fomov, Notari (87’ Gianferrari), Buffagni, Bouhali, Mastaj (58’ Monica), Truffelli (78’ De Luca), Binini (84’ Fanti). A disp. Aimi, Bicaku,Carra, Rossi, Cocconi. All. Fontana Arbitro: Palombo di Ravenna Reti: 53’ Fomov Note: ammoniti Davoli, Sejderaj, Cocconi, De Luca, mister Cavalli Non basta una buona prova al Formigine, fresco di cambio in panchina col debutto di Cavalli, per evitare il quinto ko in 6 gare che costa ai verdeblù l’aggancio al penultimo posto da parte del Salsomaggiore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

eccellenza 1 il formigine lotta ma vince il brescello un debutto amaro per mister cavalli

© Sport.quotidiano.net - ECCELLENZA/1. Il Formigine lotta, ma vince il Brescello. Un debutto amaro per mister Cavalli

Contenuti che potrebbero interessarti

eccellenza 1 formigine lottaECCELLENZA/1. Il Formigine lotta, ma vince il Brescello. Un debutto amaro per mister Cavalli - formigine 0 brescello 1 FORMIGINE: Manfredini, Barbetta, Sejderaj, De Pietri Tonelli (75’ Waddi), Cristiani (66’ Valcavi), Davoli, Marverti (80’ Guastalli), Roncaglia, Stanco, Mininno ... Scrive sport.quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Eccellenza 1 Formigine Lotta