L’ Obiettivo FC Pro Open Nazione Misteriosa del Gruppo D è disponibile in EA FC 26. Risolvendo l’enigma potete riscattare dei crediti e dei premi per la modalità Ultimate Team. I premi speciali potranno essere riscattati entro le 19:00 di martedi 9 Dicembre. EA Sports FC 26. Acquista il nuovo capitolo del simulatore calcistico di EA Sports su Amazon approfittando di uno sconto del 38%. 79.90€ 49.90€ Compra Ora! Segui la prima giornata dell’FC Pro Open, in diretta dalle 19:00 dell’ 8 Dicembre 2025, per trovare l’indizio sulla nazione e completare l’obiettivo. Il torneo FC Pro Open ha avuto inizio il 24 novembre, Electronic Arts ha annunciato la nuova stagione di FC Pro Live. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it

© Fifaultimateteam.it - EA FC 26 Obiettivo Pro Open Nazione Misteriosa Soluzione Enigma 8 Dicembre Gruppo D