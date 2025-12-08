Morte David Rossi, una nuova consulenza tecnica potrebbe cambiare radicalmente la lettura della morte dell’ex capo della comunicazione di Mps precipitato nel vicolo di Monte Pio il 6 marzo 2013. Per la prima volta, una simulazione 3D realizzata con criteri aggiornati e verificabili metterebbe in discussione la superperizia del 2022 che parlava di suicidio. Le nuove immagini saranno presentate in esclusiva a Le Iene, nel servizio di Marco Occhipinti e Roberta Rei. La simulazione che smentisce il suicidio. L’ingegnere forense Giuseppe Monfreda, specialista del software Virtual Crash, ha elaborato un modello tridimensionale costruito sulle esatte misure del corpo di Rossi, ricavate da una TAC 3D. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “E’ stato ucciso”. Morte David Rossi, la ricostruzione che cambia tutto