E' stato il 13esimo autunno più caldo degli ultimi 100 anni ora l' inverno | cosa ci dicono le previsioni stagionali
Con l’autunno meteorologico conclusosi il 30 novembre, è tempo di fare il punto sul clima in Romagna e capire quali segnali ci ha lasciato la stagione, tra temperature, precipitazioni e prime nevicate. Ad orientarci tra numeri, anomalie e previsioni, è Pierluigi Randi, tecnico meteorologo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
"Oggi sarebbe stato il tuo 13esimo compleanno… manchi ogni giorno! La morte lascia un dolore che nessuno può curare.. ma l’amore lascia ricordi che nessuno può cancellare" Samantha De Grenet #fblifestyle #SamanthaDeGrenet - facebook.com Vai su Facebook