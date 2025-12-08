E' stato il 13esimo autunno più caldo degli ultimi 100 anni ora l' inverno | cosa ci dicono le previsioni stagionali

Forlitoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’autunno meteorologico conclusosi il 30 novembre, è tempo di fare il punto sul clima in Romagna e capire quali segnali ci ha lasciato la stagione, tra temperature, precipitazioni e prime nevicate. Ad orientarci tra numeri, anomalie e previsioni, è Pierluigi Randi, tecnico meteorologo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Stato 13esimo Autunno Pi249