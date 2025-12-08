E’ scontro sui parcheggi Fdi | Centro invivibile
Le proteste per i mancati posteggi in centro non si placano a Osimo. Fdi denuncia un peggioramento generale dei disagi nel centro storico, già segnato da numerosi cantieri. "Dopo i cantieri di piazza Dante, Santa Lucia e San Filippo, un nuovo intervento è stato avviato anche in piazza Rosselli, mentre proseguono i lavori di rifacimento del selciato in via Campana e via Gramsci – dicono -. Gli stalli sottratti superano quota 50, mentre quelli recuperati, grazie alla rimozione dell’alta rotazione in via 5 Torri, sono appena 26. Una misura che entrerà in vigore dopo il 6 gennaio, rendendo così il periodo natalizio particolarmente complicato". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondisci con queste news
Opposizione all’attacco: lavori fermi scontro sui parcheggi per le Olimpiadi
Foggia, è scontro sull’area del parcheggio Zuretti vietata ai cani. I gestori: “Ci sono regole da rispettare, abbiamo ereditato uno schifo” #foggia #attualità #parcheggio #cani - facebook.com Vai su Facebook
Parcheggio non custodito, chi risponde dei danni - In un parcheggio non custodito, nella grande maggioranza dei casi, il rischio dei danni causati da terzi resta solo sul proprietario del veicolo ... Da virgilio.it
“Parcheggiate all’aperto fino alla riparazione”: Bmw richiama centinaia di migliaia di auto. Il motivo? Possono incendiarsi - "Quando la portavoce del Ministero degli Esteri russo si fa beffe della tragedia di Roma, non è la torre a crollare: è quel che resta della reputazione della Russia. Da ilfattoquotidiano.it
Auto abbandonate nel parcheggio P3 di Orio, intesa tra Palafrizzoni e Sacbo per la rimozione - Il protocollo tra il Comune di Bergamo e la società che gestisce lo scalo riguarda le aree di sosta sul territorio cittadino. Da bergamonews.it