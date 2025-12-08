Le proteste per i mancati posteggi in centro non si placano a Osimo. Fdi denuncia un peggioramento generale dei disagi nel centro storico, già segnato da numerosi cantieri. "Dopo i cantieri di piazza Dante, Santa Lucia e San Filippo, un nuovo intervento è stato avviato anche in piazza Rosselli, mentre proseguono i lavori di rifacimento del selciato in via Campana e via Gramsci – dicono -. Gli stalli sottratti superano quota 50, mentre quelli recuperati, grazie alla rimozione dell’alta rotazione in via 5 Torri, sono appena 26. Una misura che entrerà in vigore dopo il 6 gennaio, rendendo così il periodo natalizio particolarmente complicato". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - E’ scontro sui parcheggi. Fdi: "Centro invivibile"