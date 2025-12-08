E-Prix San Paolo le pagelle | capolavoro Dennis bene Rowland bocciati de Vries e Martì

L’inglese del team Andretti firma la prima vittoria della dodicesima stagione della Formula E davanti al connazionale della Nissan e al neozelandese del nuovo team Citroën. Promossi anche i piloti del team ufficiale Porsche mentre l’esordiente pilota della Cupra paga cara la sua inesperienza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - E-Prix San Paolo, le pagelle: capolavoro Dennis, bene Rowland, bocciati de Vries e Martì

Leggi anche questi approfondimenti

Incidente sotto FCY e penalità pesante per Pepe Martí! Durante l’E-Prix di San Paolo, la Cupra n° 3 è arrivata troppo velocemente alla curva 6-7 mentre era in corso la procedura di Full Course Yellow, finendo per tamponare prima la vettura n° 13 e poi la n° - facebook.com Vai su Facebook

San Paolo E-Prix: primo successo a Dennis dopo una gara folle ? @Mterryf1 #FE #SaoPauloEPrix Vai su X

E-Prix San Paolo, le pagelle: capolavoro Dennis, bene Rowland, bocciati de Vries e Martí - L’inglese del team Andretti firma la prima vittoria della dodicesima stagione della Formula E davanti al connazionale della Nissan e al neozelandese del nuovo team Citroën. Lo riporta msn.com