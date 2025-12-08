E-Prix San Paolo le pagelle | capolavoro Dennis bene Rowland bocciati de Vries e Martì

Gazzetta.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’inglese del team Andretti firma la prima vittoria della dodicesima stagione della Formula E davanti al connazionale della Nissan e al neozelandese del nuovo team Citroën. Promossi anche i piloti del team ufficiale Porsche mentre l’esordiente pilota della Cupra paga cara la sua inesperienza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

e prix san paolo le pagelle capolavoro dennis bene rowland bocciati de vries e mart236

© Gazzetta.it - E-Prix San Paolo, le pagelle: capolavoro Dennis, bene Rowland, bocciati de Vries e Martì

Leggi anche questi approfondimenti

E-Prix San Paolo, le pagelle: capolavoro Dennis, bene Rowland, bocciati de Vries e Martí - L’inglese del team Andretti firma la prima vittoria della dodicesima stagione della Formula E davanti al connazionale della Nissan e al neozelandese del nuovo team Citroën. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Prix San Paolo Pagelle