È morto Luigi Cataldi Madonna | il vino italiano perde il suo Professore
Erede di una lunga tradizione familiare, ha rilanciato la cantina negli anni Novanta contribuendo alla valorizzazione del territorio di Ofena e alla riscoperta del vitigno pecorino. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
Leggi anche questi approfondimenti
46ª Brigata Aerea Pisa: morto a 107 anni il Maresciallo Scelto Luigi Pasqui - facebook.com Vai su Facebook
È morto Luigi Cataldi Madonna: il vino italiano perde il suo Professore - Erede di una lunga tradizione familiare, ha rilanciato la cantina negli anni Novanta contribuendo alla valorizzazione del territorio di Ofena e alla riscoperta del vitigno pecorino ... Come scrive gamberorosso.it