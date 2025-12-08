È morto Luigi Cataldi Madonna | il vino italiano perde il suo Professore

Gamberorosso.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Erede di una lunga tradizione familiare, ha rilanciato la cantina negli anni Novanta contribuendo alla valorizzazione del territorio di Ofena e alla riscoperta del vitigno pecorino. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

