È morto Enrico Celeghin storico volontario di Pizza Aut | Continueremo a dare il massimo come lui

È scomparso domenica mattina per un maloreimprovviso Enrico Celeghin, pilastro di PizzAut, le pizzerie gestite da ragazzi autistici che si è guadagnata nel corso degli anni le pagine della cronaca. Celeghin aveva 62 anni, originario di Paderno Dugnano, nel Milanese. "Non era semplicemente un volontario di PizzAut, lui era PizzAut, anzi è PizzAut", ha dichiarato il fondatore Nico Acampora per ricordare il suo impegno e la sua importanza nel gruppo. Celeghin era una colonna, famoso non solo come il papà di Matteo, il primo ragazzo assunto a tempo indeterminato come pizzaiolo, oggi alla guida della cucina del ristorante di Monza.

