È morto a 26 anni PettorAle Antonicelli il personal trainer che raccontava sui social la vita con un raro osteosarcoma L’ultimo post | La malattia è fuori controllo

Ilfattoquotidiano.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessandro Antonicelli, conosciuto sui social come “ PettorAle”, è morto il 6 dicembre a soli 26 anni dopo due anni di lotta contro un osteosarcoma condroblastico, un raro tumore maligno dell’osso. Il giovane body builder e influencer aveva scelto di raccontare la sua malattia passo dopo passo ai 159mila follower che lo seguivano su Instagram, trasformando il percorso di cura in un racconto pubblico di coraggio, consapevolezza e solidarietà. Sul suo profilo è comparso un messaggio asciutto e struggente: “Oggi il mondo è un po’ più vuoto: Ale è volato via, libero dal dolore, trovando la pace che meritava”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

200 morto a 26 anni pettorale antonicelli il personal trainer che raccontava sui social la vita con un raro osteosarcoma l8217ultimo post la malattia 232 fuori controllo

© Ilfattoquotidiano.it - È morto a 26 anni “PettorAle” Antonicelli, il personal trainer che raccontava sui social la vita con un raro osteosarcoma. L’ultimo post: “La malattia è fuori controllo”

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: 200 Morto 26 Anni