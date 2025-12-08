È morta La notizia a Verissimo e Paola Caruso scoppia in lacrime Silvia Toffanin corre ad abbracciarla

Paola Caruso si presenta a Verissimo con un’aria provata, quasi sospesa, come se le parole che sta per pronunciare fossero troppo pesanti per uscire tutte insieme. Nel salotto di Silvia Toffanin porta un dolore che ancora le attraversa lo sguardo, un dolore che ha lasciato segni visibili sul volto e invisibili nel cuore. Nei primi minuti dell’intervista, la showgirl fatica persino a spiegare come stia vivendo ciò che le è accaduto: tutto, racconta, le appare ovattato, come se la realtà fosse diventata improvvisamente distante. Una frase, però, rompe subito il silenzio interiore che la accompagna: “Mia madre è morta all’improvviso e per me si è spento tutto”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it