dwayne johnson ringrazia brendan fraser per il ruolo che ha cambiato la sua vita in the mummy returns

Dwayne Johnson ha espresso la sua gratitudine a Brendan Fraser per il ruolo che ha segnato un punto di svolta nella sua carriera, in occasione di un riconoscimento legato a

Il ruolo di Dwayne Johnson in The Mummy Returns: un punto di svolta nella carriera dell’attore. Nel contesto della saga cinematografica dedicata alla figura della mummia, Dwayne Johnson ha ricevuto un grande riconoscimento da Brendan Fraser, protagonista principale della serie. Questo episodio rappresenta un momento significativo sia per la carriera di Johnson sia per il rapporto tra i due attori, segnando un’importante parentesi nel mondo del cinema di Hollywood. Il racconto di Dwayne Johnson sul suo debutto in The Mummy Returns. Il passaggio dal wrestling al cinema. Prima di approdare sul grande schermo, Johnson si era fatto conoscere come wrestlers professionista, nomen lo ha portato a interpretare il ruolo di Mathayus, il Re Scorpione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it