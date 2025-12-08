Duello all’ultimo tweener! Alcaraz e Tiafoe infiammano il pubblico

Gazzetta.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Prudential Center, inizia la prima edizione di “A Racquet at The Rock”: un’esibizione tra Carlos Alcaraz e Frances Tiafoe che ha infiammato il pubblico. Due talenti di livello mondiale si sfidano in un match ricco di emozioni, regalando uno spettacolo unico agli appassionati di tennis presenti all’evento.

Al Prudential Center va in scena la prima edizione di “A Racquet at The Rock”, l’esibizione-evento che ha portato Carlos Alcaraz (n.1 al mondo al rientro dall’infortunio) contro Frances Tiafoe (n.30). Spettacolo totale: tweeners a raffica, servizi dal basso, punti giocati a effetto. Alla fine Tiafoe si impone in due set. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

duello all8217ultimo tweener alcaraz e tiafoe infiammano il pubblico

© Gazzetta.it - Duello all’ultimo tweener! Alcaraz e Tiafoe infiammano il pubblico

News recenti che potrebbero piacerti

Sinner-Alcaraz, duello senza fine. Ora Jannik punta sul fattore campo - Dopo il mare in tempesta della sconfitta in finale agli Us Open, Sinner cercava nel deserto saudita le risposte che potessero ... Secondo gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Duello All8217ultimo Tweener Alcaraz