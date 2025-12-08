Duello all’ultimo tweener! Alcaraz e Tiafoe infiammano il pubblico
Al Prudential Center, inizia la prima edizione di “A Racquet at The Rock”: un’esibizione tra Carlos Alcaraz e Frances Tiafoe che ha infiammato il pubblico. Due talenti di livello mondiale si sfidano in un match ricco di emozioni, regalando uno spettacolo unico agli appassionati di tennis presenti all’evento.
Al Prudential Center va in scena la prima edizione di “A Racquet at The Rock”, l’esibizione-evento che ha portato Carlos Alcaraz (n.1 al mondo al rientro dall’infortunio) contro Frances Tiafoe (n.30). Spettacolo totale: tweeners a raffica, servizi dal basso, punti giocati a effetto. Alla fine Tiafoe si impone in due set. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
