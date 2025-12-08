Due mesi dopo Hojlund torna bomber E quella festa con la panchina

Il danese interrompe il lungo digiuno e festeggia la doppietta decisiva contro la Juve: "Ma non faccio solo gol, amo anche pressare". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Due mesi dopo, Hojlund torna bomber. E quella festa con la panchina...

