Due km di luci per l' albero di Natale più grande della Tuscia | ecco il Gigante incantato di Celleno

Acceso il 7 dicembre, il più imponente albero di Natale luminoso della provincia: una spettacolare installazione lunga oltre 300 metri e composta da più di 2 chilometri di luci, che illumina la vallata attorno al celebre borgo fantasma di Celleno e disegna la sagoma di un gigantesco albero. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

