Due italiani in corsa per l' Open E arriva anche il terzo successo azzurro

La giornata di ieri ha portato due nostri connazionali all'ultimo atto dell'Open. Restano in totale 12 giocatori a contendersi il titolo del PokerStars Open. Di Giacomo era messo bene ma ha salutato la truppa. Altro giorno da ricordare per l'Italia che si porta a casa l'evento di Pot Limit Omaha. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

