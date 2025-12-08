Due escursionisti morti in montagna vicino Udine dopo un volo di 30 metri | usciti per raccogliere il vischio

Due escursionisti sono morti in montagna a Enemonzo (Udine), dopo essere precipitati per 30 metri mentre raccoglievano vischio in una zona impervia.

