Due escursionisti morti in montagna vicino Udine dopo un volo di 30 metri | usciti per raccogliere il vischio

Notizie.virgilio.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due escursionisti sono morti in montagna a Enemonzo (Udine), dopo essere precipitati per 30 metri mentre raccoglievano vischio in una zona impervia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

Due escursionisti morti in montagna vicino Udine dopo un volo di 30 metri: usciti per raccogliere il vischio

