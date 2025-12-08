Quando la vicenda era stata scoperchiata, la scorsa estate, aveva fatto perdere le proprie tracce. Irreperibile. Ma ha deciso di rientrare alla base e, appena arrivato in città, è stato fermato e ammanettato. L’accusa è pesantissima: violenza sessuale aggravata. Di questo dovrà rispondere un 34enne, ritenuto dagli inquirenti il responsabile di quanto avvenuto a due giovani donne all’interno di altrettanti centri estetici di sua proprietà a Terni. Ad agosto era stato stato arrestato ai domiciliari un dipendente dell’uomo con la stessa identica accusa formulata da una terza vittima. Dopo l’arresto del suo collaboratore, il 34enne – straniero – aveva fatto perdere le proprie tracce rientrando probabilmente nel Paese di origine e rendendosi irreperibile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Due donne stuprate nei centri estetici a Terni: arrestato il titolare 34enne