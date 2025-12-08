Due case derubate nelle stesse ore a Voghera e Casteggio | l’ipotesi della medesima banda di ladri

Voghera (Pavia), 8 dicembre 2025 - Potrebbero essere stati gli stessi ladri. Due furti, in due diverse abitazioni, a Voghera e a Casteggio, sono stati messi a segno nella mattinata di ieri, domenica 7 dicembre. A Voghera, in via Nassano, approfittando dell'assenza dei proprietari, tra le 8 e le 12, ignoti malviventi si sono introdotti nell'abitazione, una casa indipendente, con effrazione della finestra del bagno, al piano terra. Hanno messo tutto le stanze a soqquadro, ma nella casa non c'era oro da rubare e si sono accontentati di portare via circa 50 euro in contant i. A Casteggio, in via Torlaschi, è successa la stessa cosa, nella medesima fascia oraria, durante l'assenza dei padroni di casa tra le 9 e le 13, e con i dentiche modalità di accesso, da una finestra, in questo caso di una camera da letto sul retro dell'abitazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

