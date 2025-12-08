Montefano ha celebrato l’arrivo del periodo più magico dell’anno con una giornata indimenticabile. Un sabato magico, che ha immerso l’intera comunità in un’atmosfera natalizia intensa, culminata con l’accensione dell’albero e della nuova luminaria nella rinnovata piazza Bracaccini. La grande festa ha segnato il "Primo Natale" in una piazza Bracaccini che, dopo gli interventi di riqualificazione, ha mostrato il suo nuovo splendore. Questo momento è stato il risultato tangibile della sinergia tra l’amministrazione comunale e le numerose e preziose realtà di volontariato del paese, che hanno lavorato fianco a fianco per regalare ai cittadini un evento memorabile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Due alberi e le luminarie l’atmosfera del Natale protagonista a Montefano