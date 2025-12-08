Droni sottomarini contro le minacce della Russia Londra lancia la missione Atlantic Bastion | Ecco dove vuole colpirci Putin
Droni sottomarini contro «le minacce della Russia» in mare. La Gran Bretagna ha ha iniziato a sperimentare i nuovi SG-1 Fathom nell'ambito del programma. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Cinque velivoli non identificati sono stati solo 'neutralizzati' dalla gendarmeria di Parigi mentre sorvolavano la baia di Brest, in Bretagna. In rada stanziano 4 sottomarini nucleari lanciamissili
Grave incidente in Bretagna. Alcuni droni sorvolano una base francese con sottomarini nucleari e i fucilieri aprono il fuoco. Un episodio che fa salire ancora la tensione con la Russia.
Droni sottomarini contro «le minacce della Russia», Londra lancia la missione Atlantic Bastion: «Ecco dove vuole colpirci Putin» - Droni sottomarini contro «le minacce della Russia» in mare.