Droni russi sull’Ucraina raid notturno su un palazzo di nove piani a Sumy

8 dic 2025

I servizi di emergenza intervengono per domare le fiamme e combattere un incendio a Okhtyrka, nella regione ucraina di Sumy, dopo un attacco notturno con un drone su un condominio di nove piani. Secondo i post sui social media delle autorità locali, l’incendio è divampato su diversi piani e oltre 30 residenti sono stati evacuati. Non si hanno ulteriori informazioni su eventuali feriti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

