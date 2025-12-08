Droni russi sull’Ucraina raid notturno su un palazzo di nove piani a Sumy
I servizi di emergenza intervengono per domare le fiamme e combattere un incendio a Okhtyrka, nella regione ucraina di Sumy, dopo un attacco notturno con un drone su un condominio di nove piani. Secondo i post sui social media delle autorità locali, l’incendio è divampato su diversi piani e oltre 30 residenti sono stati evacuati. Non si hanno ulteriori informazioni su eventuali feriti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
