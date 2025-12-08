Sono partiti da Lido Tre Archi dove si erano riforniti di cinque chili di droga, hanno imboccato l’autostrada A14 al casello di Porto Sant’Elpidio ed erano pronti ad immettere la sostanza stupefacente nel mercato marchigiano. Hanno dovuto però fare i conti con i poliziotti della squadra mobile di Ancona e del commissariato di Osimo che li tenevano d’occhio da tempo perché sospettavano fossero i fornitori di cocaina e hashish dei piccoli pusher della zona. Quindi li hanno attesi all’uscita del casello autostradale di Ancona Sud-Osimo, e li hanno fermati per effettuare un controllo sul posto. I due occupanti dell’auto sono subito apparsi nervosi e insofferenti, così gli agenti hanno fatto scattare le perquisizioni personali e del veicolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Droga, pusher bloccati in A14. Il carico arrivava da Lido Tre Archi