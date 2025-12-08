Drew Barrymore ha appena passato le sue scarpe comfort del cuore a Lucy Liu ed è un vero momento Charlie’s Angels-core

Ci sono amicizie che invecchiano come il vino buono, e poi ci sono Drew Barrymore e Lucy Liu, che sembrano semplicemente essersi aggiornate all’ultima versione di sé stesse. L’energia è la stessa di sempre, solo con meno caos anni Duemila e più tailoring oversize, cravatte, e platform shoes approvate da un podologo. Sì, davvero. Drew Barrymore, Lucy Liu e le platform che stanno convertendo Hollywood al comfort. Sul set di The Drew Barrymore Show, le due ex Charlie’s Angels hanno regalato un momento di twinning così spontaneo da sembrare quasi scripted per TikTok: completi Max Mara color sabbia, camicie e cravatte Brooks Brothers e, ai piedi, le famose platform Sole Bliss che Drew non smette di spingere a chiunque le stia vicino da più di cinque minuti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

