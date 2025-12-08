Dramma nel B&B brucia un cassettone di legno | anziano morto intossicato ad Acireale

Ha appiccato il fuoco, bruciando il cassettone di legno del B&B che lo ospitava, ed è morto intossicato nella struttura ricettiva, in pieno centro ad Acireale, nel Catanese, per le esalazioni nocive. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Acireale e i vigili del fuoco del distaccamento provinciale. In pochi attimi le fiamme e il denso fumo hanno invaso la camera al piano. 🔗 Leggi su Feedpress.me

