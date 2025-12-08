Dovere diligenza e decoro | gli avvocati di Milano a lezione di deontologia dalla regina Elisabetta II
Avvocati milanesi a lezione dalla regina Elisabetta II. A tre anni dalla morte la longeva sovrana d’Inghilterra può ancora essere considerata un modello. Anche per la professione forense. Tanto che il tema è stato al centro di un incontro che si è tenuto nei giorni scorsi alla Biblioteca Ambrosoli del Tribunale di Milano organizzato dalla Commissione di diritto bancario e terzo settore dell’Ordine degli Avvocati. Al tavolo dei relatori gli avvocati Marco Ubezio e Barbara Delfini, insieme alla collega e Presidente della Commissione Maddalena Arlenghi, consigliera dell’ Ordine degli Avvocati di Milano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
