Dovere diligenza e decoro | gli avvocati di Milano a lezione di deontologia dalla regina Elisabetta II

Ilfattoquotidiano.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avvocati milanesi a lezione dalla regina Elisabetta II. A tre anni dalla morte la longeva sovrana d’Inghilterra può ancora essere considerata un modello. Anche per la professione forense. Tanto che il tema è stato al centro di un incontro che si è tenuto nei giorni scorsi alla Biblioteca Ambrosoli del Tribunale di Milano organizzato dalla Commissione di diritto bancario e terzo settore dell’Ordine degli Avvocati. Al tavolo dei relatori gli avvocati Marco Ubezio e Barbara Delfini, insieme alla collega e Presidente della Commissione Maddalena Arlenghi, consigliera dell’ Ordine degli Avvocati di Milano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

dovere diligenza e decoro gli avvocati di milano a lezione di deontologia dalla regina elisabetta ii

© Ilfattoquotidiano.it - Dovere, diligenza e decoro: gli avvocati di Milano a lezione di deontologia dalla regina Elisabetta II

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Dovere Diligenza Decoro Avvocati