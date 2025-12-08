Dove vedere la Champions in tv | programma e orari della sesta giornata
Bologna, 8 dicembre 2025 – Ultime tre giornate della fase a campionato della Champions League, una tra martedì e mercoledì, le altre due a gennaio. Sono le tornate decisive per stabilire le prime otto della classifica, che andranno direttamente agli ottavi, e le restanti sedici che accederanno ai playoff. Le italiane sono in corsa, su obiettivi diversi, e vivranno una due giorni decisiva con tre partite da brivido e una, in teoria, più semplice. La classifica vede ora l’Arsenal in testa a punteggio pieno con 15 punti e un piede agli ottavi, ma dietro è grande bagarre perché le seconde sono a 12, Psg, Bayern, Inter e Real, ma le none hanno solo due punti in meno e la corsa al passaggio del turno è più accesa che mai. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Approfondisci con queste news
Inter-Liverpool, dove vedere il match di #champions league: orario e probabili formazioni Vai su X
Inter sfida il Liverpool in una notte di Champions da non perdere, scopri dove vedere la partita e le probabili formazioni! https://www.diretta.it/news/calcio-champions-league-champions-league-inter-liverpool-dove-vedere-la-partita-probabili-formazioni-e - facebook.com Vai su Facebook
Where to watch the Champions League on TV: Matchday 6 schedule and times - Matchday six of the Champions League domestic league phase, with the Italian teams in the decisive phase for the round of 16 and the playoffs. Come scrive sport.quotidiano.net