Dove vedere in tv Scandicci-Zhetsyu Mondiale per club volley femminile | orario programma streaming

La Savino Del Bene Scandicci è pronta a tuffarsi per la terza volta nella sua storia nel Mondiale per Club femminile, e lo farà aprendo la fase a gironi martedì 9 dicembre alle 21.00 italiane contro le campionesse del Kazakistan dello Zhetysu VK, una delle squadre più sorprendenti della scena asiatica e fresca vincitrice dell’AVC Champions League lo scorso aprile. È una sfida da non sottovalutare, perché le kazake arrivano in Brasile con un percorso stagionale praticamente immacolato e la volontà di misurarsi con una delle potenze europee del momento. Scandicci si presenta all’appuntamento con una ricchezza di soluzioni tecniche tra le più vaste del torneo. 🔗 Leggi su Oasport.it

