Dove vedere in tv Scandicci-Zhetsyu Mondiale per club volley femminile | orario programma streaming
La Savino Del Bene Scandicci è pronta a tuffarsi per la terza volta nella sua storia nel Mondiale per Club femminile, e lo farà aprendo la fase a gironi martedì 9 dicembre alle 21.00 italiane contro le campionesse del Kazakistan dello Zhetysu VK, una delle squadre più sorprendenti della scena asiatica e fresca vincitrice dell’AVC Champions League lo scorso aprile. È una sfida da non sottovalutare, perché le kazake arrivano in Brasile con un percorso stagionale praticamente immacolato e la volontà di misurarsi con una delle potenze europee del momento. Scandicci si presenta all’appuntamento con una ricchezza di soluzioni tecniche tra le più vaste del torneo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Dove vedere in tv Scandicci-Perugia oggi, A1 volley femminile: orario, programma, streaming
Dove vedere in tv Scandicci-Milano, A1 volley femminile 2025: orario, programma, streaming
Dove vedere in tv Conegliano-Scandicci, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streaming
Domenica al Palaverde per sostenere l’Imoco Volley in un match intenso contro la Savino Del Bene Scandicci: che emozione vedere in campo queste ragazze, talento e determinazione da vendere! Un vero orgoglio veneto Grazie a Piero Garbellotto per - facebook.com Vai su Facebook
Dove vedere in tv Volero Le Cannet-Scandicci, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming - Scandicci, incontro valido per la Champions League 2026 di volley femminile. Scrive oasport.it
Dove vedere in tv Scandicci-Alba Blaj, Champions League volley femminile: orario, programma, streaming - La Savino Del Bene Scandicci torna a respirare l’aria d’Europa e inaugura la sua nuova Champions League ospitando al Pala BigMat di Firenze il CS Volei ... oasport.it scrive