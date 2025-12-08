Dove vedere in tv Conegliano-Orlando Valkyries Mondiale per club volley femminile | orario programma streaming
Il Mondiale per Club 2025 si apre per la Prosecco DOC Imoco Conegliano con una sfida inedita ma ricca di curiosità: alle 17.30 italiane, a San Paolo, le campionesse d’Europa e del mondo in carica debuttano contro le Orlando Valkyries, franchigia statunitense costruita per la prossima stagione della Major League e ancora tutta da decifrare. Una partita che vede le venete partire con i favori del pronostico, ma che rappresenta comunque un banco di prova utile per prendere ritmo e misurare la condizione in vista degli scontri che decideranno l’accesso alle semifinali. Conegliano arriva in Brasile con un percorso fin qui quasi impeccabile: nelle ultime settimane sono arrivati l’ importantissimo 3-0 a Dresda in Champions League e le convincenti vittorie in Serie A1 contro Perugia, Firenze, Busto Arsizio e Scandicci, segno di una squadra già estremamente solida nonostante il calendario fittissimo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
Dove vedere in tv Conegliano-Cuneo, A1 volley femminile: orario, programma, streaming
Dove vedere Busto Arsizio-Conegliano stasera in tv, A1 volley femminile: orario, canale, streaming
Dove vedere in tv San Giovanni in Marignano-Conegliano oggi, A1 volley femminile: orario, programma, streaming
* video riprese live che non ha lo scopo di far vedere tutti i gol, i quali saranno visibili nei giorni successivi* Derby emozionante nella 14ª giornata di Serie D – Girone C! Il Conegliano passa in vantaggio al 7’ con il gol del numero 25, ma il Treviso risponde s - facebook.com Vai su Facebook
Dove vedere in tv Conegliano-Orlando Valkyries, Mondiale per club volley femminile: orario, programma, streaming - Il Mondiale per Club 2025 si apre per la Prosecco DOC Imoco Conegliano con una sfida inedita ma ricca di curiosità: alle 17. Da oasport.it
Dove vedere in tv Dresda-Conegliano, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming - Carraro Imoco Conegliano, attesa martedì sera alla Margon Arena di Dresda per la sfida contro il Dresdner SC, valida per ... Segnala oasport.it