Dove vedere in tv Conegliano-Orlando Valkyries Mondiale per club volley femminile | orario programma streaming

Il Mondiale per Club 2025 si apre per la Prosecco DOC Imoco Conegliano con una sfida inedita ma ricca di curiosità: alle 17.30 italiane, a San Paolo, le campionesse d’Europa e del mondo in carica debuttano contro le Orlando Valkyries, franchigia statunitense costruita per la prossima stagione della Major League e ancora tutta da decifrare. Una partita che vede le venete partire con i favori del pronostico, ma che rappresenta comunque un banco di prova utile per prendere ritmo e misurare la condizione in vista degli scontri che decideranno l’accesso alle semifinali. Conegliano arriva in Brasile con un percorso fin qui quasi impeccabile: nelle ultime settimane sono arrivati l’ importantissimo 3-0 a Dresda in Champions League e le convincenti vittorie in Serie A1 contro Perugia, Firenze, Busto Arsizio e Scandicci, segno di una squadra già estremamente solida nonostante il calendario fittissimo. 🔗 Leggi su Oasport.it

