Doppia delibera Contributi alle scuole per 40mila euro

Oltre 40mila euro arrivano dal Comune di Orbetello per sostenere gli Istituti compresivi del territorio, il ’ Don Milani ’ e il ’ Civinini ’, con i contributi destinati al piano per l’ offerta formativa e all’acquisto di materiali utili all’attività degli studenti delle due scuole. Con due delibere distinte la giunta del Comune di Orbetello ha accordato agli istituti comprensivi che ricadono nel territorio di competenza dell’Ente 18.819,04 ciascuno per il sostegno al piano dell’offerta formativa e di 3mila e 500 euro ciascuno per l’acquisto di materiali per un investimento totale dell’Ente pari a 44mila 638,08 euro per l’anno scolastico 20252026. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Doppia delibera. Contributi alle scuole per 40mila euro

