Dopo il vertice a Londra cresce la possibilità di usare beni russi per finanziare Kiev

Iltempo.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il vertice a Londra, si intensificano i segnali di una potenziale svolta nell'impiego di 78 miliardi di sterline di beni russi congelati per finanziare Kiev. La discussione si focalizza sulle strategie per sbloccare queste risorse, offrendo nuove prospettive di sostegno economico alla capitale ucraina e influenzando gli equilibri geopolitici della regione.

Crescono le speranze di una svolta nell'utilizzo di 78 miliardi di sterline di beni russi congelati per finanziare Kiev. I leader europei si sono schierati a favore delpresidente ucraino Volodymyr Zelensky, nella speranza di poter finalmente raggiungere una svolta che consenta all'Ucraina di accedere a miliardi di euro di beni russi congelati.Nonostante il forte sostegno al presidente ucraino, sottoposto a forti pressioni da parte di Donald Trump affinché cedesse territorio per porre fine rapidamente alla guerra, non è stato ancora raggiunto un accordo sulla spinosa questione di trasformare quanto immobilizzato in un prestito per Kiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

