Dopo il trionfo della settimana scorsa stasera in tv torna Sandokan con Can Yaman | le anticipazioni della seconda appassionante puntata

È bastata una sera per trasformare il ritorno di Sandokan in un vero evento televisivo. La nuova versione della leggenda della Tigre della Malesia ha riportato davanti allo schermo televisivo milioni di telespettatori come non si vedevano da mesi. Tra chi amava la serie degli Anni 70 e chi, invece, ha scoperto per la prima volta il fascino del pirata ribelle interpretato da Can Yaman. I numeri sono davvero da capogiro. Oltre 5,7 milioni di spettatori e uno share vicino al 34%, con picchi che hanno superato i 6 milioni nella prima parte della serata. Numeri da kolossal, che già consacrano Sandokan come una delle fiction più seguite della stagione. 🔗 Leggi su Amica.it

