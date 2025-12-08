Dopo 93 anni vanno in pensione i registri cartacei | arriva a Latina l' archivio nazionale informatizzato
Arriva a Latina l'archivio nazionale informatizzato. L'annuncio è dell'amministrazione comunale, che nella giornata di domani, martedì 9 dicembre, celebra il subentro ufficiale dei sistemi digitali dei registri dello Stato civile. Alle 10,30, la sindaca Matilde Celentano e l'assessora Francesca. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
