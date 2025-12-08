Donna morta a Pianello l' autopsia dovrà chiarire se è stata uccisa nel sonno

Si attende questa settimana l'autopsia sul corpo di Sadjide Muslija, donna di 49 anni di origine macedone trovata morta nella sua abitazione a Pianello Vallesia. Le indagini mirano a chiarire le circostanze della morte, con particolare attenzione alla possibilità che sia stata uccisa nel sonno.

