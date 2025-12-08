Donizetti nel Govi di Solenghi il ritorno trionfale del teatro di parola
STAGIONE DI PROSA. Accoglienza calorosa con lunghi applausi per l’esordio al Teatro cittadino di «Pignasecca e Pignaverde». Una commedia divertente su «un uomo ridicolo» e cocciuto «vinto» dalle donne di casa. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Argomenti simili trattati di recente
Al Donizetti, fino al 14 dicembre, lo spettacolo inaugurale della Stagione di Prosa, con l’attore che interpreta un padre “parsimonioso” capace di spaziare tra comicità e momenti di riflessione - facebook.com Vai su Facebook
Donizetti, nel Govi di Solenghi il ritorno trionfale del teatro di parola - Accoglienza calorosa con lunghi applausi per l’esordio al Teatro cittadino di «Pignasecca e Pignaverde». ecodibergamo.it scrive