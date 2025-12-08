Domenico Cuda eletto presidente nazionale della società scientifica di Audiologia e Foniatria

Domenico Rosario Cuda, direttore di Otorinolaringoiatria dell’Ausl di Piacenza, è stato eletto presidente nazionale della Società italiana di Audiologia e Foniatria (SIAF) per il prossimo biennio. La nomina è avvenuta durante il Congresso nazionale della Società tenutosi a Bari, a seguito. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

