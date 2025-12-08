Domenica ecologica a Roma 280 multe per il blocco del traffico
Duemila le verifiche, 280 le violazioni accertate. Questo il bilancio finale degli interventi in occasione del blocco del traffico di ieri, 7 dicembre. La polizia locale di Roma Capitale ha effettuato l'attività di vigilanza che era stata disposta nella città eterna per verificare il rispetto del. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Domenica ecologica, a Roma 2mila controlli con 280 multe. Il bilancio dei servizi di vigilanza della polizia locale #ANSAmotori #ANSA Vai su X
Domenica ecologica, oggi a Padova niente auto in centro storico: orari, deroghe, strade e multe. Come funziona - facebook.com Vai su Facebook