Domani a Roma c' è sciopero dei mezzi Orari e tutte le informazioni

Domani a Roma c'è sciopero dei trasporti. Martedì 9 dicembre, quindi, possibili disagi. La mobilitazione sarà di 24 ore: a rischio, per tutta la giornata, metro, bus e tram.Domani sciopero dei trasporti a RomaUno sciopero dei trasporti, quello di domani, che è il preludio a quanto in programma. 🔗 Leggi su Romatoday.it

