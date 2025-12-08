Dolci dal prezzo raddoppiato e regali super tradizionali sotto l’albero. Così si avvicina il Natale 2025. Pandori, panettoni e torroni diventano sempre più costosi, con aumenti che in alcuni casi sfiorano il raddoppio rispetto a quattro anni fa. A certificarlo è un’analisi del Centro di formazione e ricerca sui consumi, che fotografa un Natale segnato dal caro-materie prime e da una domanda poco elastica. E mentre il carrello della spesa pesa di più, gli italiani non rinunciano ai regali: l’Unione nazionale consumatori ha stilato la nuova top ten 2025 con giocattoli, profumi e cartoleria che restano in cima alla classifica. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Dolci e regali sotto l’albero: prezzi raddoppiati, tradizioni intatte