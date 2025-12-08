Disonora il padre e la madre alle Logge del Grano
Arezzo, 8 dicembre 2025 – “Disonora il padre e la madre” alle Logge del Grano. La presentazione del primo noir di Repek, venerdì 12 dicembre alle ore 17. Disonora il padre e la madre, edizioni Albatros, è il primo romanzo di Claudio Repek e verrà presentato venerdì 12 dicembre, alle ore 17, nella sala delle Logge del Grano, nella piazzetta del centro di Arezzo che porta lo stesso nome. All’incontro con i lettori parteciperanno Filippo Boni, giornalista, scrittore e assessore Regione Toscana; Camillo Brezzi, Presidente Istituito Storico Aretino; Ivo Brocchi, giornalista; Roberta Casini, avvocata e consigliera Regione Toscana; Gianni Fruganti, già magistrato in Arezzo; Gabriele Mecheri, Presidente Cooperativa sociale Betadue e Marco Rossi, dirigente Cgil. 🔗 Leggi su Lanazione.it
