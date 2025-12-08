Disney a dicembre tra Taylor Swift Percy Jackson e film natalizi scopri il catalogo delle feste

Dicembre su Disney+ si presenta ricco di contenuti imperdibili, tra film natalizi, nuove serie, eventi sportivi e grandi anteprime come Taylor Swift e Percy Jackson. Un mese di festa che offre un catalogo vario e coinvolgente, ideale per tutta la famiglia e gli appassionati di intrattenimento. Scopri tutte le novità e le proposte per vivere al meglio il mese delle festività.

l’offerta di contenuti di dicembre su disney+: tra movie, serie e sport in evidenza. Il mese di dicembre si presenta come uno dei momenti più intensi dell’anno per le piattaforme di streaming, grazie a un catalogo ricco di novità e appuntamenti imperdibili. Per disney+ si tratta di un’operazione strategica volta ad attirare diverse fasce di pubblico, sfruttando il periodo natalizio per proporre contenuti di grande richiamo, tra concerti, produzioni originali, sport e film di grande successo. le grandi produzioni musicali e gli eventi di Taylor swift. il documentario su taylor swift. Il titolo di maggiore richiamo è Taylor Swift: The End of an Era, una docuserie dedicata al tour più iconico, che ha riscosso grande successo in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Disney a dicembre tra Taylor Swift Percy Jackson e film natalizi, scopri il catalogo delle feste

Altri contenuti sullo stesso argomento

Anche lunedì 8 dicembre al cinema Spadaro sala partner Disney ore 17:00-19:15-21:30 Vai su Facebook

I canali Disney tornano su Sky: dall’1 dicembre arriva Disney Jr. Vai su X

Taylor Swift porta il suo The Eras Tour in streaming: dal 12 dicembre su Disney+ - Per i fan di Taylor Swift, la notizia tanto attesa: sbarca in streaming l'Eras Tour con altrettante sorprese e novità. Come scrive cinema.icrewplay.com