Disabile deriso e aggredito a Bologna dai ‘maranza’ un’ondata di solidarietà per Marco Adesso ha tanta paura

Bologna, 8 dicembre 2025 – “Ha tanta paura ”. A due giorni dall’ aggressione subita in via Bentini, Marco (il nome è di fantasia) è ancora scosso. Attorno al cinquantaduenne disabile, che nel pomeriggio di venerdì è stato accerchiato, offeso e malmenato da tre giovani, c’è però tutto l’affetto di una comunità. Anche ieri Marco è stato nell’ oratorio di San Savino, dove passa le sue giornate. È stata una domenica particolare, perché sono arrivate tante visite in parrocchia. Nel primo pomeriggio è arrivata anche la chiamata del sindaco Matteo Lepore, che ha parlato con suor Carolina, per accertarsi delle condizioni di Marco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Disabile deriso e aggredito a Bologna dai ‘maranza’, un’ondata di solidarietà per Marco. “Adesso ha tanta paura”

Contenuti che potrebbero interessarti

Disabile nel mirino. Deriso e malmenato da un gruppo di bulli

Disabile deriso e preso a pugni in faccia da cinque ragazzi, l’aggressione in pieno giorno a Bologna: l’ipotesi di un «saluto sbagliato»

Bologna, aggredito da un gruppo di giovani perché disabile: l’uomo deriso, insultato e colpito in strada

L’ondata di solidarietà che ha stretto Marco (il nome è di fantasia; ndr), il disabile deriso e aggredito a una fermata del bus in via Bentini, in un ideale e grande abbraccio collettivo, non va sottovalutata né considerata come il minimo sindacale. - facebook.com Vai su Facebook

#disabile deriso, insultato e picchiato: aggressione-choc a #bologna. Caccia a una banda di giovani Vai su X

Disabile deriso e aggredito a Bologna dai ‘maranza’, un’ondata di solidarietà per Marco. “Adesso ha tanta paura” - Le telecamere hanno ripreso i bulli: si tratterebbe di tre ‘maranza’ che i carabinieri stanno cercando di identificare attraverso i video. Da ilrestodelcarlino.it

Bologna, aggredito da un gruppo di giovani perché disabile: l’uomo deriso, insultato e colpito in strada - Un uomo di 52 anni disabile è stato aggredito da un gruppo di giovani in via Bentini a Bologna, insultato e colpito al volto ... Segnala fanpage.it

Disabile accerchiato, deriso e preso a pugni in faccia da un gruppo di ragazzi. Il sindaco: "Violenza vile" - L'uomo, un 52enne benvoluto nella zona, è stato circondato nei pressi di una fermata dell'autobus. Come scrive today.it