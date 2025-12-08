Disabile aggredito a Bologna il sindaco Lepore | Noi ci siamo ma nessuno strumentalizzi la vicenda
Bologna, 8 dicembre 2025 – Una giornata di festa a Corticella per la comunità di San Savino, dopo gli attimi bui e di terrore vissuti a causa dell’ aggressione ai danni di Marco, 52enne con disabilità picchiato da un gruppo di tre persone, su cui stanno indagano i carabinieri. Un clima di festa, alla presenza del sindaco Matteo Lepore e della presidente del Quartiere Navile Federica Mazzoni, per l’ inaugurazione di Angolo 37, un bar aperto alla cittadinanza che sarà gestito dall’Oratorio della parrocchia di San Savino. Le parole del sindaco. Al taglio del nastro, partecipatissimo, il sindaco ha voluto portare la sua “ vicinanza alla comunità ” a seguito dell’aggressione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
