DIRETTA Tutte le notizie dell’8 dicembre | Udinese-Genoa 1-2 Pulisic in panchina per Torino-Milan

Ecco le principali notizie dell’8 dicembre: risultati, aggiornamenti e analisi della Serie A, tra cui Udinese-Genoa 1-2 e la panchina di Pulisic nel Torino-Milan. Un focus sulle ultime giornate del 14esimo turno e le novità di mercato, tutto in tempo reale su Calciomercato.

La Serie A tra l’analisi della domenica e l’avvicinamento alle ultime tre partite del 14esimo turno. Dal campo al mercato, seguite su Calciomercato.it tutti gli aggiornamenti dell’8 dicembre Siamo nel day after della domenica di Serie A che ha visto la Juve soccombere ancora al Napoli di Antonio Conte e scivolare ulteriormente in classifica rispetto alle prime posizioni. utte le notizie dell’8 dicembre: Salah non convocato per Inter-Liverpool (AnsaFoto) – Calciomercato.it Oggi comunque si torna in campo per le tre gare di questo lunedì di Immacolata: Pisa-Parma alle 15, Udinese-Genoa alle 18 e infine Torino-Milan. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA Tutte le notizie dell’8 dicembre: Udinese-Genoa 1-2, Pulisic in panchina per Torino-Milan

