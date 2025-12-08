DIRETTA Tutte le notizie dell’8 dicembre | Torino-Milan 2-3 doppietta di Pulisic che ribalta la partita!

Calciomercato.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aggiornamenti live sull’8 dicembre: Torino-Milan 2-3 con doppietta di Pulisic che ribalta la partita. Analisi della giornata di Serie A e anticipazioni sulle ultime tre sfide del turno. Dal campo al mercato, tutte le news su Calciomercato per rimanere sempre aggiornati sulle novità del calcio italiano.

La Serie A tra l’analisi della domenica e l’avvicinamento alle ultime tre partite del 14esimo turno. Dal campo al mercato, seguite su Calciomercato.it tutti gli aggiornamenti dell’8 dicembre  Siamo nel day after della domenica di Serie A che ha visto la Juve soccombere ancora al Napoli di Antonio Conte e scivolare ulteriormente in classifica rispetto alle prime posizioni. utte le notizie dell’8 dicembre: Salah non convocato per Inter-Liverpool (AnsaFoto) – Calciomercato.it Oggi comunque si torna in campo per le tre gare di questo lunedì di Immacolata: Pisa-Parma alle 15, Udinese-Genoa alle 18 e infine Torino-Milan. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

diretta tutte le notizie dell82178 dicembre torino milan 2 3 doppietta di pulisic che ribalta la partita

© Calciomercato.it - DIRETTA Tutte le notizie dell’8 dicembre: Torino-Milan 2-3, doppietta di Pulisic che ribalta la partita!

Altre letture consigliate

DIRETTA | Tutte le notizie di giovedì 23 ottobre: vincono Fiorentina e Bologna, Roma ko in casa per 2-1 con il Plzen LIVE - Serve creare i presupposti per arrivare ad una buona ... Secondo calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Diretta Tutte Notizie Dell82178