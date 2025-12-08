DIRETTA Tutte le notizie dell’8 dicembre | Torino-Milan 2-1 infortunio per Leao

Aggiornamenti in tempo reale sulle principali notizie dell’8 dicembre: dalla vittoria del Torino sul Milan con il risultato di 2-1, all’infortunio di Leao. La Serie A si prepara alle ultime tre sfide del 14esimo turno, con analisi e approfondimenti su campo e mercato, disponibili su Calciomercato.

La Serie A tra l’analisi della domenica e l’avvicinamento alle ultime tre partite del 14esimo turno. Dal campo al mercato, seguite su Calciomercato.it tutti gli aggiornamenti dell’8 dicembre Siamo nel day after della domenica di Serie A che ha visto la Juve soccombere ancora al Napoli di Antonio Conte e scivolare ulteriormente in classifica rispetto alle prime posizioni. utte le notizie dell’8 dicembre: Salah non convocato per Inter-Liverpool (AnsaFoto) – Calciomercato.it Oggi comunque si torna in campo per le tre gare di questo lunedì di Immacolata: Pisa-Parma alle 15, Udinese-Genoa alle 18 e infine Torino-Milan. 🔗 Leggi su Calciomercato.it